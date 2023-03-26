Сделка по продаже «МЮ» находится под угрозой срыва из-за требований Глейзеров

Продажа «Манчестер Юнайтед» может сорваться из-за требований владельцев клуба Глейзеров.

Как сообщает Daily Mail, катарский шейх Джасим бин Хамад Аль Тани и владелец нефтяной компании INEOS англичанин Джим Рэтклифф предложили за клуб около 5 миллиардов фунтов, финский бизнесмен и бывший топ-менеджер Nokia Томас Зиллиакус — меньше 4 миллиардов.

Однако, Глейзеры все еще хотят продать «МЮ» 6 миллиардов, что в 10 десять раз превышает доход «красных дьяволов» (583 миллиона фунтов) в сезоне-2021/22. В связи с такими запросами растут опасения, что продажи клуба не будет.

К закрытию торгов в пятницу на Нью-Йоркской фондовой бирже цена акций «МЮ» оценивалась в 3,22 миллиарда фунтов.

Клуб на данный момент занимает третье место в турнирной таблице АПЛ, имея в своем активе 50 очков.

16 и 17 марта клуб по очереди посетили два потенциальных покупателя: представители Джассима и британский миллиардер Джим Рэтклифф.