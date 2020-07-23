«Саутгемптон» претендует на полузащитника Адама Лаллану, сообщает Daily Express.

По информации источника, «святые» заинтересованы в возвращении в команду воспитанника академии, чей контракт с нынешним клубом, «Ливерпулем», истекает по окончании сезона-2019/20. Ранее сообщалось, что 32-летнего англичанина также хотят подписать «Эвертон», «Брайтон», «Бернли» и «Лестер».

В сезоне-2019/20 Лаллана провел за «Ливерпуль» 22 матча, на его счету 1 гол и 2 результативных передачи. Он перешел из «Саутгемптона» в «Ливерпуль» летом 2014 года за 31 миллион евро.