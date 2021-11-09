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Сауль не хочет возвращаться в «Атлетико» зимой

08:27
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Полузащитник «Атлетико» Сауль Ньигес, находящийся в «Челси» на правах аренды, не собирается возвращаться в мадридский клуб во время зимнего трансферного окна, сообщает The Telegraph.

По информации источника, 26-летнему испанцу нравится жить в Англии, и он освоился в лондонском клубе благодаря помощи испанских игроков.

Полузащитник надеется качественно поработать под руководством главного тренера «Челси» Томаса Тухеля на базе клуба во время паузы на матчи сборных, чтобы убедить тренерский штаб предоставить ему игровую практику.

В нынешнем сезоне Сауль провел восемь матчей и забил один мяч.

Дополнительная информация:

https://www.telegraph.co.uk/football/2021/11/08/saul-niguez-targeting-international-break-get-chelsea-loan-spell/

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