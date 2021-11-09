Нуну: «Футбол безжалостен. Пару недель назад меня признали тренером месяца, а сейчас я уволен из «Тоттенхэма»

Бывший главный тренер «Тоттенхэма» Нуну Эшпириту Санту высказался об увольнении из лондонского клуба.

«Футбол безжалостен. Пару недель назад меня признали тренером месяца, а сейчас я уволен из «Тоттенхэма». Такова жизнь, теперь я двигаюсь вперед в поисках своего следующего вызова. И хочу поблагодарить фанатов «шпор». Когда я присоединился к этому великому клубу, мечтал завоевать с ним трофеи, но не все пошло по плану. Это жизнь, всегда чему-то учишься», — написал Нуну в Instagram.

1 ноября «Тоттенхэм» объявил об увольнении Нуну Эшпириту Санту с поста главного тренера команды. Вместе с тренером лондонский клуб покинул весь его штаб.