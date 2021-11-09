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Кассано: «Если бы слева в обороне «Сити» играла моя мама, он бы все равно победил «Юнайтед»

08:14
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Бывший нападающий сборной Италии Антонио Кассано прокомментировал победу «Манчестер Сити» над «Манчестер Юнайтед» (2:0) в матче 11-го тура чемпионата Англии.

«Если бы слева в обороне «Сити» играла моя мама, он бы все равно победил «Юнайтед», — приводит слова Кассано Calciomercato со ссылкой на Bobo TV. — Хосеп устроил им румбу. Сказать, что «Манчестер Юнайтед» преподали урок — это сделать комплимент».

После 11 туров чемпионата Англии «Манчестер Сити» набрал 23 очка и расположился на втором месте в турнирной таблице. «Манчестер Юнайтед» с 17 очками идет на шестой позиции.

Дополнительная информация:

https://www.calciomercato.com/news/cassano-pioli-non-e-come-altri-che-si-vende-a-destra-e-a-sinistr-79336

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