Кассано: «Если бы слева в обороне «Сити» играла моя мама, он бы все равно победил «Юнайтед»

Бывший нападающий сборной Италии Антонио Кассано прокомментировал победу «Манчестер Сити» над «Манчестер Юнайтед» (2:0) в матче 11-го тура чемпионата Англии.

«Если бы слева в обороне «Сити» играла моя мама, он бы все равно победил «Юнайтед», — приводит слова Кассано Calciomercato со ссылкой на Bobo TV. — Хосеп устроил им румбу. Сказать, что «Манчестер Юнайтед» преподали урок — это сделать комплимент».

После 11 туров чемпионата Англии «Манчестер Сити» набрал 23 очка и расположился на втором месте в турнирной таблице. «Манчестер Юнайтед» с 17 очками идет на шестой позиции.