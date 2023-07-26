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Почеттино: «Я доволен Галлахером, но мы будем работать над усилением полузащиты»

Виталий Косик
Корреспондент
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Главный тренер «Челси» Маурисио Почеттино высказался о будущем Конора Галлахера, а также рассказал, какую позицию планирует улучшить в летнее трансферное окно.

«Сейчас мы работаем над усилением полузащиты, но работаем и над трансферами на другие позиции. Да, все игроки, которые участвуют в турне, входят в наши планы. Галлахер входит в наши планы. На данный момент со стороны игрока я сказать ничего не могу. В футболе может произойти что угодно, но я доволен Конором», — сказал Почеттино на пресс-конференции.

В минувшем сезоне Галлахер провел 45 матчей, в которых забил 3 гола и сделал результативную передачу.

Маурисио Почеттино
Футбол
ФК Челси
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