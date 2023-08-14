Самые дорогие трансферы АПЛ: топ-10 переходов

«Челси» подписал полузащитника «Брайтона» Мойсеса Кайседо. Соглашение с 21-летним эквадорцем рассчитано до лета 2031 года. Лондонский клуб выложил за хавбека 115 миллионов фунтов стерлингов (около 133 миллионов евро). Эта сумма стала рекордной для АПЛ.

Топ-10 дорогих переходов премьер-лиги выглядят следующим образом:

Мойсес Кайседо — 133 миллиона евро (из «Брайтона» в «Челси» в 2023 году)

Энцо Фернандес — 121 миллион евро (из «Бенфики» в «Челси» в 2023 году)

Джек Грилиш — 117,5 миллиона евро (из «Ноттс Каунти» в «Манчестер Сити» в 2021 году)

Деклан Райс — 116,60 миллиона евро (из «Вест Хэм Юнайтед» в «Арсенал» в 2023 году)

Ромелу Лукаку — 113 миллионов евро (из «Интера» в «Челси» в 2021 году)

Поль Погба — 105 миллионов евро (из «Ювентуса» в «Манчестер Юнайтед» в 2016 году)

Антони — 95 миллионов евро (из «Аякса» в «Манчестер Юнайтед» в 2022 году)

Йошко Гвардиол — 90 миллионов евро (из «РБ Лейпцига» в «Манчестер Сити» в 2023 году)

Харри Магуайр — 87 миллионов евро (из «Лестера» в «Манчестер Юнайтед» в 2019 году)