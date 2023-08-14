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Сегодня, 22:00

Самые дорогие трансферы АПЛ: топ-10 переходов

«Челси» подписал полузащитника «Брайтона» Мойсеса Кайседо.
Валентина Глазко
редактор интернет отдела
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Мойсес Кайседо (ФК «Челси»).
Фото ФК «Челси», Соцсети

«Челси» подписал полузащитника «Брайтона» Мойсеса Кайседо. Соглашение с 21-летним эквадорцем рассчитано до лета 2031 года. Лондонский клуб выложил за хавбека 115 миллионов фунтов стерлингов (около 133 миллионов евро). Эта сумма стала рекордной для АПЛ.

Топ-10 дорогих переходов премьер-лиги выглядят следующим образом:

  • Мойсес Кайседо — 133 миллиона евро (из «Брайтона» в «Челси» в 2023 году)
  • Энцо Фернандес — 121 миллион евро (из «Бенфики» в «Челси» в 2023 году)
  • Джек Грилиш — 117,5 миллиона евро (из «Ноттс Каунти» в «Манчестер Сити» в 2021 году)
  • Деклан Райс — 116,60 миллиона евро (из «Вест Хэм Юнайтед» в «Арсенал» в 2023 году)
  • Ромелу Лукаку — 113 миллионов евро (из «Интера» в «Челси» в 2021 году)
  • Поль Погба — 105 миллионов евро (из «Ювентуса» в «Манчестер Юнайтед» в 2016 году)
  • Антони — 95 миллионов евро (из «Аякса» в «Манчестер Юнайтед» в 2022 году)
  • Йошко Гвардиол — 90 миллионов евро (из «РБ Лейпцига» в «Манчестер Сити» в 2023 году)
  • Харри Магуайр — 87 миллионов евро (из «Лестера» в «Манчестер Юнайтед» в 2019 году)
  • Ромелу Лукаку — 84,70 миллиона евро (из «Эвертона» в"Манчестер Юнайтед" в 2017 году)
Джек Грилиш
Поль Погба
Ромелу Лукаку
ФК Челси
Мойсес Кайседо
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Положение команд
Футбол
Хоккей
 И В Н П +/- О
1
 Ман. Сити 1 1 0 0 3-0 3
2
 Брайтон 1 1 0 0 4-1 3
3
 Арсенал 1 1 0 0 2-1 3
4
 Ньюкасл 1 1 0 0 5-1 3
5
 Фулхэм 1 1 0 0 1-0 3
6
 Кр. Пэлас 1 1 0 0 1-0 3
7
 Тоттенхэм 1 0 1 0 2-2 1
8
 Брентфорд 1 0 1 0 2-2 1
9
 Ливерпуль 1 0 1 0 1-1 1
10
 Вест Хэм 1 0 1 0 1-1 1
11
 Борнмут 1 0 1 0 1-1 1
12
 Челси 1 0 1 0 1-1 1
13
 Вулверхэмптон 0 0 0 0 0-0 0
14
 МЮ 0 0 0 0 0-0 0
15
 Шеффилд Юн. 1 0 0 1 0-1 0
16
 Бернли 1 0 0 1 0-3 0
17
 Лутон Таун 1 0 0 1 1-4 0
18
 Эвертон 1 0 0 1 0-1 0
19
 Нот. Форест 1 0 0 1 1-2 0
20
 Астон Вилла 1 0 0 1 1-5 0
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11.08 22:00
Бернли – Ман. Сити
 0 : 3
12.08 14:30
Арсенал – Нот. Форест
 2 : 1
12.08 17:00
Борнмут – Вест Хэм
 1 : 1
12.08 17:00
Брайтон – Лутон Таун
 4 : 1
12.08 17:00
Эвертон – Фулхэм
 0 : 1
12.08 17:00
Шеффилд Юн. – Кр. Пэлас
 0 : 1
12.08 19:30
Ньюкасл – Астон Вилла
 5 : 1
13.08 16:00
Брентфорд – Тоттенхэм
 2 : 2
13.08 18:30
Челси – Ливерпуль
 1 : 1
14.08 22:00
МЮ – Вулверхэмптон
 - : -
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ЖК
Г
Александр Исак

Александр Исак

Ньюкасл Юнайтед

 2
Эрлин Бреут Холанн

Эрлин Бреут Холанн

Манчестер Сити

 2
Тайво Авонийи

Тайво Авонийи

Ноттингем Форест

 1
П
Джеймс Мэддисон

Джеймс Мэддисон

Тоттенхэм Хотспур

 2
Джордан Айю

Джордан Айю

Кристал Пэлас

 1
Хулиан Альварес

Хулиан Альварес

Манчестер Сити

 1
И К Ж
Анасс Зарури

Анасс Зарури

Бернли

 1 1 0
Ола Айна

Ола Айна

Ноттингем Форест

 1 0 1
Трент Александр-Арнолд

Трент Александр-Арнолд

Ливерпуль

 1 0 1
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