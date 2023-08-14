Кайседо назвал имена двух легенд «Челси», которые его вдохновляли в юношестве

Новичок «Челси» Мойсес Кайседо рассказал, какими футболистами, выступавшими за синих, восхищался во время своей юношеской карьеры.

«Макелеле и Канте были для меня источником вдохновения. Они были скромными на поле. Думаю, я могу сказать, что мы с ними в чем-то схожи, но они были лучше. Однако теперь я собираюсь отдать все ради этого клуба, потому что они так много сделали для меня», — сказал игрок.

В понедельник, 14 августа, «Челси» объявил о подписании контракта с Кайседо. Соглашение с 21-летним игроком рассчитано на 8 лет с опцией продления еще на один сезон. Ранее форвард выступал за «Брайтон», а также на правах аренды за «Беерсхот».