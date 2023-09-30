Салиба: «Если бы не моя травма, «Арсенал» мог бы стать чемпионом»

Защитник «Арсенала» Вильям Салиба считает, что в прошлом сезоне его травма помешала лондонской команде стать чемпионом Англии. Футболист получил повреждение в марте и не играл до конца сезона.

«Если бы не моя травма, «Арсенал» мог бы стать чемпионом», — сказал Салиба в интервью Telefoot.

В сезоне-2022/23 «Арсенал» набрал 85 очков и занял второе место в чемпионате. Победителем стал «Манчестер Сити», набравший 89 баллов.