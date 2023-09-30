«Челси» подписал контракт с новым спонсором

«Челси» подписал контракт с новым титульным спонсором, сообщается на сайте футбольного клуба. Лондонцы заключили соглашение с компанией Infinite Athlete. Срок контракта рассчитан на сезон-2023/24.

Первыми в форме с логотипом компании на поле выйдут футболистки «Челси» в матче первого тура чемпионата Англии против «Тоттенхэма» 1 октября.

Ранее титульным спонсором клуба был британский поставщик телекоммуникационных и интернет-услуг Three.

После 6 туров АПЛ «Челси» идет на 14-м месте, набрав 5 очков.