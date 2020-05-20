«С нами обращаются как с лабораторными крысами». Роуз против возобновления сезона в Англии

Защитник «Тоттенхэма» Дэнни Роуз, который сейчас в аренде в «Ньюкасле», не скрывает своих опасений по поводу возобновления сезона. Выступая во вторник на подкасте Lockdown Tactics он сравнил футболистов с лабораторными крысами.

— Мне не терпится вернуться к футболу, но из-за того, что происходит сейчас, некоторые люди пережиают эту пандемию коронавируса намного хуже меня, я не хочу жаловаться на все, — сказал Роуз. — Только от того, что люди предлагают, чтобы игроки вернулись к футболу, как будто мы морские свинки или лабораторные крысы.

Собираемся экспериментировать на этом этапе и посмотреть, работает ли это или нет. Могу просто представить, как люди дома говорят: «Ну, они зарабатывают столько денег, поэтому им пора возвращаться». Однако рисковать своим здоровьем ради развлечения людей — это не то, чем я хочу заниматься, если честно.

По данным Worldometer на ночь с 19 на 20 мая, в мире коронавирус подтвержден у 4 971 332 человека. Умерших — 324 191, выздоровевших — 1 949 999.

По данным Роспотребнадзора, в России на день 19 мая всего зарегистрирован 299 941 случай коронавируса в 85 регионах. За весь период зафиксировано 2 837 летальных исходов, выздоровели 76 130 человек.