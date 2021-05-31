Рюдигер — о победе «Челси» в ЛЧ: «Никогда не забуду матч в Порту»
08:10
Защитник «Челси» Антонио Рюдигер высказался о победе своей команды в финале Лиги чемпионов с «Манчестер Сити» (1:0).
«Это был величайший день в моей футбольной карьере. Я никогда не забуду матч в Порту. Я очень счастлив, что все сложилось именно так. Теперь попробую перенести свою форму на Евро», — цитирует Рюдигера Sport1.
29 мая команда одержала победу над «Сити» в финале Лиги чемпионов (1:0) и выиграла трофей во второй раз в истории клуба.
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