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Боатенг поддержал «Манчестер Сити» после поражения в финале Лиги чемпионов

06:40
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Экс-игрок «Манчестер Сити» Джером Боатенг в своем Twitter прокомментировал поражение «горожан» от «Челси» в финале Лиги чемпионов (0:1).

«Не унывать, «Ман Сити». Проигрывать всегда нелегко, но ваше время еще настанет.

Поздравляю своего братишку, Тони Рюдигера — ты это заслужил! Берлинцы и этот трофей созданы друг для друга», — написал Боатенг.

«Челси» выиграл Лигу чемпионов во второй раз в клубной истории.

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