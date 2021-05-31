Боатенг поддержал «Манчестер Сити» после поражения в финале Лиги чемпионов

Экс-игрок «Манчестер Сити» Джером Боатенг в своем Twitter прокомментировал поражение «горожан» от «Челси» в финале Лиги чемпионов (0:1).

«Не унывать, «Ман Сити». Проигрывать всегда нелегко, но ваше время еще настанет.



Поздравляю своего братишку, Тони Рюдигера — ты это заслужил! Берлинцы и этот трофей созданы друг для друга», — написал Боатенг.

«Челси» выиграл Лигу чемпионов во второй раз в клубной истории.