Голкипер Том Хитон станет игроком «МЮ»

Голкипер «Астон Виллы» Том Хитон перешел в «Манчестер Юнайтед», сообщает в Twitter журналист Фабрицио Романо.

Tom Heaton will undergo his medical and sign as new Manchester United player in the next weeks, the deal is «done and completed'. ?? #MUFC



Contract until June 2023 + option for one more season. Here we go. ? https://t.co/yTR4ONCO41 — Fabrizio Romano (@FabrizioRomano) May 30, 2021

В скором времени футболист пройдет медицинское обследование и присоединится к команде на правах свободного агента. Контракт англичанина будет рассчитан на 2 года.

Хитон — воспитанник «МЮ», но за основную команду он не провел ни одного матча. Недавно он покинул «Астон Виллу».