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Голкипер Том Хитон станет игроком «МЮ»

08:50

Голкипер «Астон Виллы» Том Хитон перешел в «Манчестер Юнайтед», сообщает в Twitter журналист Фабрицио Романо.

В скором времени футболист пройдет медицинское обследование и присоединится к команде на правах свободного агента. Контракт англичанина будет рассчитан на 2 года.

Хитон — воспитанник «МЮ», но за основную команду он не провел ни одного матча. Недавно он покинул «Астон Виллу».

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