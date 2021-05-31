Голкипер Том Хитон станет игроком «МЮ»
08:50
Голкипер «Астон Виллы» Том Хитон перешел в «Манчестер Юнайтед», сообщает в Twitter журналист Фабрицио Романо.
В скором времени футболист пройдет медицинское обследование и присоединится к команде на правах свободного агента. Контракт англичанина будет рассчитан на 2 года.
Хитон — воспитанник «МЮ», но за основную команду он не провел ни одного матча. Недавно он покинул «Астон Виллу».
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