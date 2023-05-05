Руководство «Тоттенхэма» настаивает на кандидатуре Нагельсманна на пост главного тренера команды

«Тоттенхэм» продолжает переговоры с экс-тренером «Баварии» Юлианом Нагельсманном, сообщает журналист Флориан Плеттенберг.

По информации источника, очередной этап переговоров между сторонами состоялся в последние дни. Нагельсманн заинтересован в должности, поскольку считает «Тоттенхэм» большим клубом, но хочет получить дополнительные гарантии, прежде чем принимать окончательное решение.

«Тоттенхэм» в конце марта объявил об увольнении Антонио Конте. После этого команду временно возглавил бывший ассистент итальянца Кристиан Стеллини, но спустя месяц он покинул клуб. Сейчас обяханности главного тренера «шпор» исполняет Райан Мэйсон.

После 34 туров лондонцы с 54 очками занимают седьмое место в турнирной таблице АПЛ.