Милнер договорился о переходе в «Брайтон»

Полузащитник «Ливерпуля» Джеймс Милнер продолжит карьеру в «Брайтоне», сообщает инсайдер Фабрицио Романо.

По информации источника, стороны уже договорились о заключении контракта до июня 2024 года.

Английский полузащитник выступает за «Ливерпуль» с 2015 года.

Ранее он играл за «Манчестер Сити», «Ньюкасл», «Астон Виллу» и «Лидс».

В текущем сезоне он провел 39 матчей во всех турнирах, отметившись двумя голевыми передачами.