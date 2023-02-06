Руководство «Ливерпуля» определилось с будущим Клоппа в команде

Боссы «Ливерпуля» продолжают доверять главному тренеру команды Юргену Клоппу, сообщает итальянский журналист Фабрицио Романо.

По информации источника, в руководстве понимают, что выступление команды в текущем сезоне сложно назвать успешными, но несмотря на это, продолжают доверять Клоппу и не собираются вступать с другими специалистами в переговоры.

Немецкий специалист работает в «Ливерпуле» с 2015 года. Под его руководством команда становилась чемпионом Англии, победителем Лиги чемпионов, Суперкубка УЕФА и обладателем Кубка страны.

На данный момент «Ливерпуль» занимает 10-е место в турнирной таблице АПЛ, набрав 29 очков за 20 матчей.