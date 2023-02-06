«Челси» продолжает вести переговоры с Маунтом о продлении контракта

«Челси» продолжать вести переговоры с полузащитником «синих» Мэйсоном Маунтом о продлении контракта, сообщает итальянский журналист Фабрицио Романо.

«Снова много было сказано о будущем Мэйсона Маунта, в частности о его роли в команде теперь, когда «Челси» потратил большие деньги на Энцо Фернандеса и Михаила Мудрика. Мне сказали, что переговоры все еще продолжаются между. Думаю, было бы справедливо сказать, что никто не гарантировал себе место в стартовом составе, когда конкуренция так высока, он знает, что должен выступать на высоком уровне, чтобы сохранить свое место. Ничего не изменилось», — сказал Романо в своем подкасте на Caught Offside.

24-летний англичанин уже отклонил одно предложение «синих» о новом контракте и требует утроить свою текущую зарплату.

Маунт — воспитанник «Челси». В сезоне-2022/23 полузащитник забил 3 гола и сделал 6 результативных передач в 27 матчах за команду во всех турнирах.