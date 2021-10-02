Рой Кин изумлен тем, что Роналду носит щитки со своим изображением
Бывший полузащитник «Манчестер Юнайтед» Рой Кин прокомментировал тот факт, что форвард «МЮ» Криштиану Роналду играет в щитках с собственным изображением.
«Его собственное изображение на щитках? Действительно? Я изумлен», — цитирует ирландца 101 Great Goals.
«A picture of himself on his shin pads? Really? I am flabbergasted.» pic.twitter.com/vdwOYSyy9r— 101 Great Goals (@101greatgoals) October 2, 2021
Щитки попали в трансляцию во время матча с «Эвертоном» (1:1). На них изображен сам футболист, а также флаг Португалии. Фото опубликовал Twitter ESPN.
Роналду в этой игре вышел на замену на 57-й минуте и не отметился результативными действиями. У «МЮ» забил Антони Марсьяль, у «Эвертона» — Эндрос Таунсенд, который отпраздновал гол в стиле португальского форварда
36-летний португалец в текущем сезон провел шесть матчей за команду и забил пять мячей.
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