Роналду носит щитки с собственным изображением
Во время матча чемпионата Англии против «Эвертона» в трансляцию попали щитки форварда «Манчестер Юнайтед» Криштиану Роналду. На них изображен сам футболист, а также флаг Португалии. Фото опубликовали в Twitter различные издания и телекомпании.
Ronaldo having Ronaldo on his shin pads might be the most Ronaldo thing ever. pic.twitter.com/Et4p7oFy19— ESPN FC (@ESPNFC) October 2, 2021
Роналду в этой игре вышел на замену на 57-й минуте и не отметился результативными действиями. У «МЮ» забил Антони Марсьяль, у «Эвертона» — Эндрос Таунсенд, который отпраздновал гол в стиле Роналду.
36-летний Криштиану Роналду в текущем сезон провел в «МЮ» шесть матчей и забил пять мячей.
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