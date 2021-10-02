Хабиб о фото с футболкой «МЮ»: «Надеюсь, Роналду и Бекхэм не будут возражать, что я получил их номер»

Бывший боец ММА Хабиб Нурмагомедов побывал на стадионе «Олд Траффорд» в Манчестере. Он посетил матч АПЛ «Манчестер Юнайтед» — «Эвертон» (1:1). Ему подарили футболку с седьмым номером и его именем.

«Для меня большая честь посетить этот легендарный стадион по приглашению легендарного футбольного клуба «Манчестер Юнайтед», — написал Хабиб в Instagram. — Спасибо за теплый прием. Надеюсь, Криштиану Роналду и Дэвид Бекхэм не будут возражать, что я получил их номер. Я не буду проигрывать в этой футболке, потому что я повешу ее на стене в рамочку на самом видном месте в доме».

Кроме Роналду и Бекхэма, в под седьмым номером в «МЮ» также играли Эрик Кантона, Джордж Бест, Деннис Лоу, Брайан Робсон и другие.