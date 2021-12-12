Нападающий «Манчестер Юнайтед» Криштиану Роналду прокомментировал победу над «Норвичем» (1:0) в матче 16-го тура чемпионата Англии.

«Еще один шаг в правильном направлении, — написал Роналду в Instagram. - Мы знаем, чего хотим, и что нам нужно сделать, чтобы это получить. Все зависит от нас! Молодцы, ребята! Вперед, «дьяволы»!»

В нынешнем сезоне 36-летний португалец забил 13 мячей и отдал две результативные передачи в 19 матчах.

После 16 туров чемпионата Англии «Манчестер Юнайтед» набрал 27 очков и занимает пятое место в турнирной таблице.