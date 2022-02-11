Футбол
Англия
Новости
Премьер-лига Чемпионшип Кубок Англии Кубок лиги Суперкубок
РџРµРєРёРЅ 2022
Главная
Футбол
Англия

Сегодня, 04:41

«Разрыв все еще слишком велик». Робертсон — о чемпионской гонке в АПЛ

Робертсон прокомментировал победу «Ливерпуля» над «Лестером»
Евгений Козинов
Корреспондент

Защитник «Ливерпуля» Эндрю Робертсон прокомментировал победу над «Лестером» (2:0) в 24-м туре чемпионата Англии.

«Против «Лестера» никогда не бывает просто, но мы использовали свои шансы в нужное время. Когда такие люди, как Диогу Жота, играют с такой уверенностью, вы всегда верите, что голы будут. Это была важная победа для нас: не пропустили и забили два гола. Теперь мы движемся дальше.

Чемпионство? Единственный способ ответить на вопросы — получить результаты. Разрыв все еще слишком велик. Нам просто нужно продолжать оказывать на «Сити» давление. Мы должны заботиться о себе. Надеюсь, поскольку мы все еще играем в четырех турнирах", — цитирует BBC Клоппа.

«Манчестер Сити» лидирует в турнирной таблице АПЛ, опережая на 9 очков «Ливерпуль», который занимает 2-е место.

Эндрю Робертсон
Футбол
ФК Ливерпуль
0
Чемпионат Англии: турнирная таблица, расписание и результаты матчей, новости и обзоры
Читайте также
Год назад он оскорблял россиян после своих побед, а теперь проиграл конкуренцию спринтеру. Печаль Эмиля Иверсена
Улыбка Камилы: неужели кошмар 15-летнего подростка закончился, и с Валиевой сняли допинг-обвинения
Реклама
Самые обсуждаемые
24 часа
3 дня
Неделя

Роджерс: «Лестер» не нашел то средство, которое нужно против «Ливерпуля»

Партей рассказал, как «Арсеналу» удалось в меньшинстве обыграть «Вулверхэмптон»
Реклама
Положение команд
Футбол
Хоккей
И В Н П +/- О
1
 Ман. Сити 24 19 3 2 57-14 60
2
 Ливерпуль 23 15 6 2 60-19 51
3
 Челси 24 13 8 3 48-18 47
4
 Вест Хэм 24 12 4 8 42-31 40
5
 Арсенал 22 12 3 7 34-25 39
6
 МЮ 23 11 6 6 37-31 39
7
 Тоттенхэм 21 11 3 7 28-27 36
8
 Вулверхэмптон 22 10 4 8 19-17 34
9
 Брайтон 22 6 12 4 23-23 30
10
 Саутгемптон 23 6 10 7 29-36 28
11
 Астон Вилла 22 8 3 11 31-35 27
12
 Лестер 21 7 5 9 34-39 26
13
 Кр. Пэлас 23 5 10 8 32-35 25
14
 Брентфорд 24 6 5 13 26-40 23
15
 Лидс 22 5 8 9 27-43 23
16
 Эвертон 21 5 4 12 25-38 19
17
 Ньюкасл 22 3 9 10 24-44 18
18
 Норвич 23 4 5 14 14-46 17
19
 Уотфорд 22 4 3 15 23-41 15
20
 Бернли 20 1 11 8 17-28 14
Результаты / календарь
1 тур
2 тур
3 тур
4 тур
5 тур
6 тур
7 тур
8 тур
9 тур
10 тур
11 тур
12 тур
13 тур
14 тур
15 тур
16 тур
17 тур
18 тур
19 тур
20 тур
21 тур
22 тур
23 тур
24 тур
25 тур
26 тур
27 тур
28 тур
29 тур
30 тур
31 тур
32 тур
33 тур
34 тур
35 тур
36 тур
37 тур
38 тур
27.11 15:30
Арсенал – Ньюкасл
 2 : 0
27.11 18:00
Кр. Пэлас – Астон Вилла
 1 : 2
27.11 18:00
Ливерпуль – Саутгемптон
 4 : 0
27.11 18:00
Норвич – Вулверхэмптон
 0 : 0
27.11 20:30
Брайтон – Лидс
 0 : 0
28.11 17:00
Брентфорд – Эвертон
 1 : 0
28.11 17:00
Лестер – Уотфорд
 4 : 2
28.11 17:00
Ман. Сити – Вест Хэм
 2 : 1
28.11 19:30
Челси – МЮ
 1 : 1
23.02 22:30
Бернли – Тоттенхэм
 - : -
Все результаты / календарь
Лидеры
Бомбардиры
Ассистенты
ЖК
Г
Мохамед Салах

Мохамед Салах

Ливерпуль

 16
Диогу Жота

Диогу Жота

Ливерпуль

 12
Джейми Варди

Джейми Варди

Лестер

 9
П
Поль Погба

Поль Погба

Манчестер Юнайтед

 7
Габриэл Жезус

Габриэл Жезус

Манчестер Сити

 6
Трент Александр-Арнолд

Трент Александр-Арнолд

Ливерпуль

 6
И К Ж
Эзри Конса

Эзри Конса

Астон Вилла

 21 1 3
Гранит Джака

Гранит Джака

Арсенал

 11 1 5
Эмерик Ляпорт

Эмерик Ляпорт

Манчестер Сити

 20 1 5
Прогнозы на спорт
Канал Спорт-Экспресс на YouTube
Новости
RSS RSS
Все новости