Защитник «Ливерпуля» Эндрю Робертсон прокомментировал победу над «Лестером» (2:0) в 24-м туре чемпионата Англии.

«Против «Лестера» никогда не бывает просто, но мы использовали свои шансы в нужное время. Когда такие люди, как Диогу Жота, играют с такой уверенностью, вы всегда верите, что голы будут. Это была важная победа для нас: не пропустили и забили два гола. Теперь мы движемся дальше.

Чемпионство? Единственный способ ответить на вопросы — получить результаты. Разрыв все еще слишком велик. Нам просто нужно продолжать оказывать на «Сити» давление. Мы должны заботиться о себе. Надеюсь, поскольку мы все еще играем в четырех турнирах", — цитирует BBC Клоппа.

«Манчестер Сити» лидирует в турнирной таблице АПЛ, опережая на 9 очков «Ливерпуль», который занимает 2-е место.