Роджерс: «Лестер» не нашел то средство, которое нужно против «Ливерпуля»

Главный тренер «Лестера» Брендан Роджерс подвел итоги матча 24-го тура чемпионата Англии против «Ливерпуля» (0:2).

«Мы были очень конкурентоспособны. Я думаю, что мы хорошо начали игру. Мы пропустили со стандарта, что является для нас постоянной проблемой, независимо от того, с какой схемой мы играем. Это ключевой момент в игре, который разочаровывает, но нам просто нужно было продолжать делать то, что мы делали. Во втором тайме нам пришлось столкнуться с небольшим давлением, чего и следовало ожидать. Мы просто не нашли то средство, которое нужно против такой команды, как «Ливерпуль», — приводит слова Роджерса пресс-служба клуба.

После этого матча «Лестер» с 26 очками занимает 12-е место в турнирной таблице, «Ливерпуль» с 51 очком — на второй строчке.