Партей рассказал, как «Арсеналу» удалось в меньшинстве обыграть «Вулверхэмптон»

Полузащитник «Арсенала» Томас Партей прокомментировал победу над «Вулверхэмптоном» (1:0) в матче 24-го тура чемпионата Англии.

«Мы эту победу заслужили. Команда показала большой характер. Нужно идти от игры к игре, и сегодня мы одержали важную победу.

Знаем, как сложно получить три очка на стадионе «Вулверхэмптона». У них есть много фанатов, которые их поддерживают, но мы сделали все возможное и, в конце концов, заслужили победу. Мы боролись друг за друга", — цитирует BBC Партея.

«Арсенал» идет на 5-м месте в турнирной таблице АПЛ. «Вулверхэмптон» располагается на 7-й строчке.