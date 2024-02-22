Эдвардс: «Контрпрессинг «Ливерпуля» был невероятным»

Главный тренер «Лутона» Роб Эдвардс прокомментировал поражение от «Ливерпуля» (1:4) в матче 26-го тура чемпионата Англии.

«Я не удивлен тем, как прошел первый тайм. Во втором тайме «Лутон» действовал так, как надо было сопернику, и их контрпрессинг был невероятным, мы испытали футбол на полной мощности. У нас такой стиль игры, который не дает комфорта командам. Мы продолжаем работать и идти в правильном направлении. Сегодня вечером будем учиться на своих ошибках. Мы должны извлечь из этого поражения от «Ливерпуля» урок и принять его. Второй тайм был трудным. Нам нужно прийти в норму», — цитирует BBC Эдвардса.

«Ливерпуль» с 60 очками продолжает лидировать в турнирной таблице, опережая «Манчестер Сити» на 4 очка, но у «горожан» есть игра в запасе. «Лутон» идет на 18-й строчке — 20 очков.