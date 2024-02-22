Клопп назвал выдающейся игру «Ливерпуля» против «Лутона»

Главный тренер «Ливерпуля» Юрген Клопп прокомментировал победу над «Лутоном» (4:1) в матче 26-го тура АПЛ.

Мерсисайдцы уступали 0:1 после первого тайма, и забили четыре гола во второй половине встречи.

«Выдающаяся игра. Мне многое понравилось в первом тайме, но игрокам и болельщикам, кажется, было не так весело, так как мы уступали в счете. Мы слишком много спешили в зоне атаки.

Я сказал парням, что мы проводим топовый матч, но нужно действовать спокойнее в решающие моменты. После этого мы увидели фейерверк и чудесные голы. Прекрасный вечер», — сказал Клопп после игры.

«Ливерпуль» с 60 очками продолжает лидировать в турнирной таблице, опережая «Манчестер Сити» на 4 очка, но у «горожан» есть игра в запасе. «Лутон» идет на 18-й строчке — 20 очков.