Клопп не считает «Ливерпуль» фаворитом финала Кубка лиги против «Челси»

Главный тренер «Ливерпуля» Юрген Клопп после победы над «Лутоном» (4:1) в 26-м туре АПЛ рассказал, успеет ли кто-то из травмированных игроков восстановиться к финалу Кубка английской лиги против «Челси».

«Восстановится ли кто-то к финалу? Нет, пока ничего не знаем. Нам нужно будет посмотреть накануне матча, но я уже говорил ранее, пока у нас есть 11 здоровых игроков, мы выходим и сыграем. Будем ли мы фаворитами? Определенно нет. С тех пор, как мы играли с «Челси» последний раз, эта команда значительно улучшилась, и наш матч будет непростым», — цитирует BBC Клоппа.

Матч «Челси» — «Ливерпуль» состоится в воскресенье, 25 февраля. Начало — 18.00 по московскому времени.