«Ливерпуль» обыграл «Лутон» и сохранил отрыв в 4 очка от «Манчестер Сити»

«Ливерпуль» выиграл у «Лутона» в матче 26-го тура чемпионата Англии — 4:1. Встреча прошла на стадионе «Энфилд» в Ливерпуле.

Нападающий гостей Чидози Огбене на 12-й минуте встречи открыл счет. Его гол стал единственным в первом тайме.

Сразу после перерыва хозяева забили 2 гола за 2 минуты — отличились Вирджил ван Дейк и Коди Гакпо. На 71-й минуте Луис Диас увеличил преимущество красных, а в концовке встречи Харви Эллиот установил окончательный счет.

«Ливерпуль» с 60 очками продолжает лидировать в турнирной таблице, опережая «Манчестер Сити» на 4 очка, но у «горожан» есть игра в запасе. «Лутон» идет на 18-й строчке — 20 очков.