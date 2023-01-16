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Сегодня, 08:43

Фердинанд: «Каземиро — самая важная деталь пазла «МЮ»

Виталий Косик
Корреспондент
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Бывший защитник сборной Англии Рио Фердинанд считает, что полузащитник «Манчестер Юнайтед» Каземиро сделал большой вклад в изменение команды в текущем сезоне.

«Раньше «МЮ» был хрупкой командой, были заметны проблемы, но теперь можно увидеть их сплоченность. Я думаю, что это связано с Каземиро — он стал самой важной деталью пазла. Он словно клей, который все скрепляет, все проходит через него. Если бы «МЮ» пропустил гол не только от такой команды, как «Сити», но и от других — например, от «Брентфорда» — в начале сезона, они бы посыпались. Эта команда выглядит так, будто она сделана из лучшего материала, более крепкого, более сильного, и можно заметить, что болельщиков радует командный дух, а не только сказочный футбол», — приводит слова Фердинанда Manchester Evening News.

Каземиро выступает за «Манчестер Юнайтед» с лета 2022 года, он перешел в английскую команду из «Реала».

В текущем сезоне 30-летний бразилец сыграл за «красных дьяволов» 25 матчей во всех турнирах, забил два гола и отдал четыре результативные передачи.

«МЮ» занимает 4-е место в турнирной таблице чемпионата Англии, набрав 38 очков за 18 туров.

Карлос Энрике Казимиро (Каземиро)
Рио Фердинанд
Футбол
ФК Манчестер Юнайтед
0
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Положение команд
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И В Н П +/- О
1
 Арсенал 18 15 2 1 42-14 47
2
 Ман. Сити 18 12 3 3 46-18 39
3
 Ньюкасл 19 10 8 1 33-11 38
4
 МЮ 18 12 2 4 29-21 38
5
 Тоттенхэм 19 10 3 6 37-27 33
6
 Фулхэм 20 9 4 7 32-29 31
7
 Брайтон 18 9 3 6 35-25 30
8
 Брентфорд 19 7 8 4 32-28 29
9
 Ливерпуль 18 8 4 6 34-25 28
10
 Челси 19 8 4 7 22-21 28
11
 Астон Вилла 19 7 4 8 22-27 25
12
 Кр. Пэлас 18 6 4 8 17-26 22
13
 Нот. Форест 19 5 5 9 15-34 20
14
 Лестер 19 5 2 12 26-33 17
15
 Лидс 18 4 5 9 26-33 17
16
 Вулверхэмптон 19 4 5 10 12-27 17
17
 Борнмут 19 4 4 11 18-41 16
18
 Эвертон 19 3 6 10 15-26 15
19
 Саутгемптон 19 4 3 12 17-34 15
20
 Вест Хэм 19 4 3 12 15-25 15
Результаты / календарь
1 тур
2 тур
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20 тур
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23 тур
24 тур
25 тур
26 тур
27 тур
28 тур
29 тур
30 тур
31 тур
32 тур
33 тур
34 тур
35 тур
36 тур
37 тур
38 тур
13.01 23:00
Астон Вилла – Лидс
 2 : 1
14.01 15:30
МЮ – Ман. Сити
 2 : 1
14.01 18:00
Брайтон – Ливерпуль
 3 : 0
14.01 18:00
Эвертон – Саутгемптон
 1 : 2
14.01 18:00
Нот. Форест – Лестер
 2 : 0
14.01 18:00
Вулверхэмптон – Вест Хэм
 1 : 0
14.01 20:30
Брентфорд – Борнмут
 2 : 0
15.01 17:00
Челси – Кр. Пэлас
 1 : 0
15.01 17:00
Ньюкасл – Фулхэм
 1 : 0
15.01 19:30
Тоттенхэм – Арсенал
 0 : 2
Все результаты / календарь
Лидеры
Бомбардиры
Ассистенты
ЖК
Г
Эрлин Бреут Холанн

Эрлин Бреут Холанн

Манчестер Сити

 21
Гарри Кейн

Гарри Кейн

Тоттенхэм Хотспур

 15
Айван Тони

Айван Тони

Брентфорд

 13
П
Кевин Де Брейне

Кевин Де Брейне

Манчестер Сити

 10
Букайо Сака

Букайо Сака

Арсенал

 7
Кристиан Эриксен

Кристиан Эриксен

Манчестер Юнайтед

 6
И К Ж
Нелсон Семеду

Нелсон Семеду

Вулверхэмптон Уондерерс

 17 1 4
Жоау Канселу

Жоау Канселу

Манчестер Сити

 17 1 3
Диегу Коста

Диегу Коста

Вулверхэмптон Уондерерс

 9 1 2
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