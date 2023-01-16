«Арсенал» собирается предложить около 80 миллионов евро за Влаховича

«Арсенал» намерен подписать нападающего «Ювентуса» Душана Влаховича, сообщает Calciomercatoweb.

По данным источника, лондонский клуб готовит предложение в районе 80 миллионов евро за 22-летнего серба.

Ранее агент футболиста заявил, что игрок готов к любым предложениям.

В сезоне-2022/23 Влахович забил 7 голов и сделал 2 результативных передачи в 15 матчах за «Ювентус». Портал Transfermarkt.com оценивает стоимость форварда в 80 миллионов евро.