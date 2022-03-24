Рио Фердинанд опроверг слухи о своем желании стать помощником тен Хага в «Манчестер Юнайтед»

Бывший защитник «Манчестер Юнайтед» Рио Фердинанд опроверг слухи о том, что он хочет стать ассистентом Эрика тен Хага, если тот возглавит английский клуб.

«Я не собираюсь. Я туда не пойду. У меня хорошие отношения с клубом, хорошие отношения с людьми, которые работают там. Я знаю многих парней, которые там играют, парней, работающих в структуре», — сказал Фердинанд Sky Sports.

Бывший защитник клуба также добавил, что нынешним игрокам «Юнайтед» «определенно нужна взбучка», и если бы он руководил командой, она бы не заставила долго ждать.

Ранее руководители «Манчестер Юнайтед» провели собеседование с главным тренером «Аякса» Эриком тен Хагом.

По информации источника, руководители остались довольны уровнем английского 52-летнего нидерландца, но при принятии решения о его назначении будут учитываться и многие другие факторы.