«Арсенал» предлагает за Нуньеса 67 миллионов фунтов

Нападающий «Бенфики» Дарвин Нуньес близок к переходу в «Арсенал», сообщает Football365. По информации источника, лондонский клуб опережает ближайших конкурентов, среди которых «Вест Хэм» и «Ньюкасл». Канониры предлагают за уругвайского нападающего 67 миллионов фунтов стерлингов.

Преимуществом для форварда является и тот факт, что «Арсенал» в турнирной таблице чемпионата Англии находится в зоне Лиги чемпионов.

Контракт 22-летнего нападающего с «Бенфикой» действует до июня 2025 года. Портал Transfermarkt оценивает форварда в 40 миллионов евро.

В сезоне-2021/22 Нуньес сыграл за «Бенфику» 33 матча во всех турнирах, забил 26 голов и отдал две результативных передачи.