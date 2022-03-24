«Манчестер Юнайтед» и Бруну Фернандещ близки к продлению контракта до 2027 года

Полузащитник Бруну Фернандеш близок к продлению контракта с «Манчестер Юнайтед», сообщает O Jogo.

Ожидается, что в ближайшее время новый договор будет заключен. Соглашение будет рассчитано до 2027 года, зарплата португальского хавбека составит 14-15 миллионов евро за сезон.

Отмечается, что Фернандеш верит в способность клуба добиться успеха в краткосрочной перспективе.

В текущем сезоне 27-летний футболист провел 27 игр в АПЛ, забив 9 голов.

Фернандеш стал игроком «Манчестер Юнайтед» в январе 2020 года, перейдя из «Спортинга». Действующий контракт португальского футболиста истекает в 2025 году. Портал Transfermarkt оценивает Фернандеша в 90 миллионов евро.