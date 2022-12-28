Рэшфорд признался, что уже забыл разочарование от вылета с ЧМ-2022

Нападающий «Манчестер Юнайтед» Маркус Рэшфорд прокомментировал победу над «Ноттингем Форест» (3:0) в матче 17-го тура чемпионата Англии.

«Футбол состоит из взлетов и падений, и вы должны научиться контролировать свои эмоции, иногда это сложно. Вылет с чемпионата мира был огромным разочарованием, но не стоит на этом зацикливаться. Нельзя позволять жалеть себя. Я доволен реакцией всех, кто вернулся с ЧМ-2022 и снова так быстро интегрировался в игру «МЮ», — цитирует BBC Рэшфорда.

«МЮ» занимает 6-е место в турнирной таблице АПЛ, набрав 29 очков. «Ноттингем» идет на предпоследней строчке с 13-ю очками.