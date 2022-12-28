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Сегодня, 01:35

«Арсенал» готов установить статую Венгера у стадиона

Евгений Козинов
Корреспондент
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«Арсенал» готов установить памятник Арсену Венгеру возле стадиона «Эмирейтс», сообщает The Telegraph. Статуя может появиться уже в следующем году.

На этой неделе французский специалист впервые с момента из клуба посетил игру «Арсенала». В рамках 17-го тура «канониры» приминали «Вест Хэм» и одержали победу — 3:1.

Венгер руководил «Арсеналом» с 1996 по 2018 годы. После ухода из команды французский специалист не тренировал ни один другой клуб.

Футбол
ФК Арсенал (Лондон)
Арсен Венгер
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Положение команд
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И В Н П +/- О
1
 Арсенал 15 13 1 1 36-12 40
2
 Ньюкасл 16 9 6 1 32-11 33
3
 Ман. Сити 14 10 2 2 40-14 32
4
 Тоттенхэм 16 9 3 4 33-23 30
5
 МЮ 15 9 2 4 23-20 29
6
 Ливерпуль 15 7 4 4 31-18 25
7
 Брайтон 15 7 3 5 26-20 24
8
 Челси 15 7 3 5 19-17 24
9
 Фулхэм 16 6 4 6 27-26 22
10
 Брентфорд 16 4 8 4 25-27 20
11
 Кр. Пэлас 15 5 4 6 15-21 19
12
 Астон Вилла 16 5 3 8 17-25 18
13
 Лестер 16 5 2 9 25-28 17
14
 Борнмут 16 4 4 8 18-34 16
15
 Лидс 14 4 3 7 22-26 15
16
 Эвертон 16 3 5 8 12-19 14
17
 Вест Хэм 16 4 2 10 13-20 14
18
 Вулверхэмптон 16 3 4 9 10-25 13
19
 Нот. Форест 16 3 4 9 11-33 13
20
 Саутгемптон 16 3 3 10 14-30 12
Результаты / календарь
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31 тур
32 тур
33 тур
34 тур
35 тур
36 тур
37 тур
38 тур
26.12 15:30
Брентфорд – Тоттенхэм
 2 : 2
26.12 18:00
Кр. Пэлас – Фулхэм
 0 : 3
26.12 18:00
Эвертон – Вулверхэмптон
 1 : 2
26.12 18:00
Лестер – Ньюкасл
 0 : 3
26.12 18:00
Саутгемптон – Брайтон
 1 : 3
26.12 20:30
Астон Вилла – Ливерпуль
 1 : 3
26.12 23:00
Арсенал – Вест Хэм
 3 : 1
27.12 20:30
Челси – Борнмут
 2 : 0
27.12 23:00
МЮ – Нот. Форест
 3 : 0
28.12 23:00
Лидс – Ман. Сити
 - : -
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Бомбардиры
Ассистенты
ЖК
Г
Эрлин Бреут Холанн

Эрлин Бреут Холанн

Манчестер Сити

 18
Гарри Кейн

Гарри Кейн

Тоттенхэм Хотспур

 13
Айван Тони

Айван Тони

Брентфорд

 11
П
Кевин Де Брейне

Кевин Де Брейне

Манчестер Сити

 9
Букайо Сака

Букайо Сака

Арсенал

 6
Деян Кулушевски

Деян Кулушевски

Тоттенхэм Хотспур

 5
И К Ж
Жоау Канселу

Жоау Канселу

Манчестер Сити

 14 1 3
Нелсон Семеду

Нелсон Семеду

Вулверхэмптон Уондерерс

 14 1 3
Натан Коллинз

Натан Коллинз

Вулверхэмптон Уондерерс

 13 1 2
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