«Арсенал» готов установить статую Венгера у стадиона
«Арсенал» готов установить памятник Арсену Венгеру возле стадиона «Эмирейтс», сообщает The Telegraph. Статуя может появиться уже в следующем году.
На этой неделе французский специалист впервые с момента из клуба посетил игру «Арсенала». В рамках 17-го тура «канониры» приминали «Вест Хэм» и одержали победу — 3:1.
Венгер руководил «Арсеналом» с 1996 по 2018 годы. После ухода из команды французский специалист не тренировал ни один другой клуб.
Положение команд
Футбол
Хоккей
|И
|В
|Н
|П
|+/-
|О
|
1
|Арсенал
|15
|13
|1
|1
|36-12
|40
|
2
|Ньюкасл
|16
|9
|6
|1
|32-11
|33
|
3
|Ман. Сити
|14
|10
|2
|2
|40-14
|32
|
4
|Тоттенхэм
|16
|9
|3
|4
|33-23
|30
|
5
|МЮ
|15
|9
|2
|4
|23-20
|29
|
6
|Ливерпуль
|15
|7
|4
|4
|31-18
|25
|
7
|Брайтон
|15
|7
|3
|5
|26-20
|24
|
8
|Челси
|15
|7
|3
|5
|19-17
|24
|
9
|Фулхэм
|16
|6
|4
|6
|27-26
|22
|
10
|Брентфорд
|16
|4
|8
|4
|25-27
|20
|
11
|Кр. Пэлас
|15
|5
|4
|6
|15-21
|19
|
12
|Астон Вилла
|16
|5
|3
|8
|17-25
|18
|
13
|Лестер
|16
|5
|2
|9
|25-28
|17
|
14
|Борнмут
|16
|4
|4
|8
|18-34
|16
|
15
|Лидс
|14
|4
|3
|7
|22-26
|15
|
16
|Эвертон
|16
|3
|5
|8
|12-19
|14
|
17
|Вест Хэм
|16
|4
|2
|10
|13-20
|14
|
18
|Вулверхэмптон
|16
|3
|4
|9
|10-25
|13
|
19
|Нот. Форест
|16
|3
|4
|9
|11-33
|13
|
20
|Саутгемптон
|16
|3
|3
|10
|14-30
|12
Результаты / календарь
1 тур
2 тур
3 тур
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13 тур
14 тур
15 тур
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17 тур
18 тур
19 тур
20 тур
21 тур
22 тур
23 тур
24 тур
25 тур
26 тур
27 тур
28 тур
29 тур
30 тур
31 тур
32 тур
33 тур
34 тур
35 тур
36 тур
37 тур
38 тур
|26.12
|15:30
|
Брентфорд – Тоттенхэм
|2 : 2
|26.12
|18:00
|
Кр. Пэлас – Фулхэм
|0 : 3
|26.12
|18:00
|
Эвертон – Вулверхэмптон
|1 : 2
|26.12
|18:00
|
Лестер – Ньюкасл
|0 : 3
|26.12
|18:00
|
Саутгемптон – Брайтон
|1 : 3
|26.12
|20:30
|
Астон Вилла – Ливерпуль
|1 : 3
|26.12
|23:00
|
Арсенал – Вест Хэм
|3 : 1
|27.12
|20:30
|
Челси – Борнмут
|2 : 0
|27.12
|23:00
|
МЮ – Нот. Форест
|3 : 0
|28.12
|23:00
|
Лидс – Ман. Сити
|- : -
Лидеры
Бомбардиры
Ассистенты
ЖК
|Г
|
|
Эрлин Бреут Холанн
Манчестер Сити
|18
|
|
Гарри Кейн
Тоттенхэм Хотспур
|13
|
|
Айван Тони
Брентфорд
|11
|П
|
|
Кевин Де Брейне
Манчестер Сити
|9
|
|
Букайо Сака
Арсенал
|6
|
|
Деян Кулушевски
Тоттенхэм Хотспур
|5
|И
|К
|Ж
|
|
Жоау Канселу
Манчестер Сити
|14
|1
|3
|
|
Нелсон Семеду
Вулверхэмптон Уондерерс
|14
|1
|3
|
|
Натан Коллинз
Вулверхэмптон Уондерерс
|13
|1
|2
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