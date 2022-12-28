«Арсенал» готов установить статую Венгера у стадиона

«Арсенал» готов установить памятник Арсену Венгеру возле стадиона «Эмирейтс», сообщает The Telegraph. Статуя может появиться уже в следующем году.

На этой неделе французский специалист впервые с момента из клуба посетил игру «Арсенала». В рамках 17-го тура «канониры» приминали «Вест Хэм» и одержали победу — 3:1.

Венгер руководил «Арсеналом» с 1996 по 2018 годы. После ухода из команды французский специалист не тренировал ни один другой клуб.