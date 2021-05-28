Рэшфорд пообщался с Бараком Обамой: «Довольно сюрреалистично разговаривать с 44-м президентом США, сидя на кухне»

Форвард «Манчестер Юнайтед» Маркус Рэшфорд принял участие в видео-конференции вместе с бывшим президентом США Бараком Обамой, сообщает BBC.

На видео-конференции обсуждался вопрос о том, как молодые люди могут влиять на общество, а сами участники поделились своим опытом, в том числе воспитанием матерями-одиночками.

«Многие молодые люди, которых я встречаю, в том числе Маркус, опережают меня, когда мне было 23 года. Они уже приносят изменения и являются положительной силой в сообществе», — сказал Обама.

«Довольно сюрреалистично разговаривать с 44-м президентом США, сидя на кухне. Но он сразу заставил меня почувствовать себя непринужденно. Я искренне наслаждался каждой минутой этого выступления. Когда Обама говорит, все, что вам нужно, — это слушать», — сказал Рэшфорд.

23-летний англичанин за свой вклад в благотворительность получил звание Члена ордена Британской империи. Также за заслуги в борьбе с детской бедностью Рэшфорд получил почетную степень доктора Манчестерского университета.