Третий комплект «Арсенала» будет вдохновлен формой из 90-х

Сайт Footyheadlines, специализирующийся на игровых формах, представил фотографии третьего комплекта формы «Арсенала».

Футболка будет представлена в синем и темно-синем цветах с узорами в виде молний. Создатели вдохновились популярной формой Blue Lightning, выпущенной в 1990-х.

Форма «Арсенала» на сезон-2021/22 и форма «Арсенала» Blue Lightning. Фото Footyheadlines

Ранее лондонцы представили выездной комплект формы.

«Арсенал» по итогам сезона занял восьмое место в чемпионате Англии и впервые за 26 лет не попал в еврокубки.