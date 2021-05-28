Третий комплект «Арсенала» будет вдохновлен формой из 90-х
07:55
Сайт Footyheadlines, специализирующийся на игровых формах, представил фотографии третьего комплекта формы «Арсенала».
Футболка будет представлена в синем и темно-синем цветах с узорами в виде молний. Создатели вдохновились популярной формой Blue Lightning, выпущенной в 1990-х.
Форма «Арсенала» на сезон-2021/22 и форма «Арсенала» Blue Lightning. Фото Footyheadlines
Ранее лондонцы представили выездной комплект формы.
«Арсенал» по итогам сезона занял восьмое место в чемпионате Англии и впервые за 26 лет не попал в еврокубки.
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