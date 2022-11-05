Реднапп: «Мечта всех болельщиков «Ливерпуля» и в определенной степени всей АПЛ — это приезд Беллингема»

«Мечта всех болельщиков «Ливерпуля» и в определенной степени всей АПЛ — это приезд Джуда Беллингема. Он тот человек, который вписался бы в эту полузащиту, он игрок поколения и невероятный футболист. Клопп, я полагаю, был бы к нему неравнодушен», — цитирует HITC Реднаппа.

4 ноября стало известно, что «Ливерпуль» является фаворитом в борьбе за Беллингема. Но 19-летним полузащитником также интересуются «Манчестер Сити», «Манчестер Юнайтед», «Челси» и «Реал».

В текущем сезоне английский футболист провел 19 матчей, в которых забил 9 голов и сделал 2 результативные передачи.