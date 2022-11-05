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Реднапп: «Мечта всех болельщиков «Ливерпуля» и в определенной степени всей АПЛ — это приезд Беллингема»

Алина Савинова
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Бывший полузащитник «Ливерпуля» Джейми Реднапп поделился мнением об интересе английского клуба к полузащитнику «Боруссии» Джуду Беллингему.

«Мечта всех болельщиков «Ливерпуля» и в определенной степени всей АПЛ — это приезд Джуда Беллингема. Он тот человек, который вписался бы в эту полузащиту, он игрок поколения и невероятный футболист. Клопп, я полагаю, был бы к нему неравнодушен», — цитирует HITC Реднаппа.

4 ноября стало известно, что «Ливерпуль» является фаворитом в борьбе за Беллингема. Но 19-летним полузащитником также интересуются «Манчестер Сити», «Манчестер Юнайтед», «Челси» и «Реал».

В текущем сезоне английский футболист провел 19 матчей, в которых забил 9 голов и сделал 2 результативные передачи.

Источник: https://www.hitc.com/en-gb/2022/11/05/generational-jamie-redknapp-says-incredible-player-is-liverpools-dream-signing/
Футбол
ФК Ливерпуль
Джуд Беллингем
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 Арсенал 12 10 1 1 30-11 31
2
 Ман. Сити 12 9 2 1 37-11 29
3
 Тоттенхэм 13 8 2 3 26-16 26
4
 Ньюкасл 13 6 6 1 24-10 24
5
 МЮ 12 7 2 3 17-16 23
6
 Челси 12 6 3 3 17-15 21
7
 Фулхэм 13 5 4 4 22-22 19
8
 Брайтон 12 5 3 4 19-15 18
9
 Кр. Пэлас 12 4 4 4 13-16 16
10
 Ливерпуль 12 4 4 4 23-15 16
11
 Брентфорд 13 3 6 4 19-22 15
12
 Эвертон 13 3 5 5 11-12 14
13
 Вест Хэм 13 4 2 7 11-13 14
14
 Борнмут 13 3 4 6 12-28 13
15
 Астон Вилла 13 3 3 7 11-20 12
16
 Лидс 12 3 3 6 15-19 12
17
 Саутгемптон 13 3 3 7 11-20 12
18
 Лестер 13 3 2 8 21-25 11
19
 Вулверхэмптон 13 2 4 7 6-19 10
20
 Нот. Форест 13 2 3 8 8-28 9
Результаты / календарь
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5.11 18:00
Лидс – Борнмут
 - : -
5.11 18:00
Ман. Сити – Фулхэм
 - : -
5.11 18:00
Нот. Форест – Брентфорд
 - : -
5.11 18:00
Вулверхэмптон – Брайтон
 - : -
5.11 20:30
Эвертон – Лестер
 - : -
6.11 15:00
Челси – Арсенал
 - : -
6.11 17:00
Астон Вилла – МЮ
 - : -
6.11 17:00
Саутгемптон – Ньюкасл
 - : -
6.11 17:00
Вест Хэм – Кр. Пэлас
 - : -
6.11 19:30
Тоттенхэм – Ливерпуль
 - : -
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ЖК
Г
Эрлин Бреут Холанн

Эрлин Бреут Холанн

Манчестер Сити

 17
Харри Кейн

Харри Кейн

Тоттенхэм Хотспур

 10
Александр Митрович

Александр Митрович

Фулхэм

 9
П
Кевин Де Брейне

Кевин Де Брейне

Манчестер Сити

 9
Бернарду Силва

Бернарду Силва

Манчестер Сити

 5
Габриэл Жезус

Габриэл Жезус

Арсенал

 5
И К Ж
Натан Коллинз

Натан Коллинз

Вулверхэмптон Уондерерс

 10 1 1
Эмерсон Роял

Эмерсон Роял

Тоттенхэм Хотспур

 10 1 1
Дуглас Луис

Дуглас Луис

Астон Вилла

 12 1 1
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