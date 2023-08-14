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Сегодня, 15:36

«Реал» заплатит «Челси» 1 миллион евро за аренду Кепы

Виктория Кравченко
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«Реал» заплатит «Челси» за аренду вратаря Кепы Аррисабалаги 1 миллион евро, пишет журналист Мануэль Амор.

Сообщалось, что 28-летний испанец подписал с клубом контракт до лета 2024 года. В «Реале» Кепа должен будет заменить травмированного Тибо Куртуа.

В прошлом сезоне Кепа провел в «Челси» 39 матчей, пропустив 45 мячей. Портал Transfermarkt оценивает игрока сборной Испании в 18 миллионов евро.

19 августа «Реал» сыграет против «Альмерии». Начало — в 20.30 мск.

Кепа Аррисабалага
ФК Реал
ФК Челси
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2
 Брайтон 1 1 0 0 4-1 3
3
 Арсенал 1 1 0 0 2-1 3
4
 Ньюкасл 1 1 0 0 5-1 3
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 Фулхэм 1 1 0 0 1-0 3
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 Кр. Пэлас 1 1 0 0 1-0 3
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 Брентфорд 1 0 1 0 2-2 1
9
 Ливерпуль 1 0 1 0 1-1 1
10
 Вест Хэм 1 0 1 0 1-1 1
11
 Борнмут 1 0 1 0 1-1 1
12
 Челси 1 0 1 0 1-1 1
13
 Вулверхэмптон 0 0 0 0 0-0 0
14
 МЮ 0 0 0 0 0-0 0
15
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16
 Бернли 1 0 0 1 0-3 0
17
 Лутон Таун 1 0 0 1 1-4 0
18
 Эвертон 1 0 0 1 0-1 0
19
 Нот. Форест 1 0 0 1 1-2 0
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 Астон Вилла 1 0 0 1 1-5 0
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11.08 22:00
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 1 : 1
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Хулиан Альварес

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Манчестер Сити

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Анасс Зарури

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