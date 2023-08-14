«Реал» заплатит «Челси» 1 миллион евро за аренду Кепы

«Реал» заплатит «Челси» за аренду вратаря Кепы Аррисабалаги 1 миллион евро, пишет журналист Мануэль Амор.

Сообщалось, что 28-летний испанец подписал с клубом контракт до лета 2024 года. В «Реале» Кепа должен будет заменить травмированного Тибо Куртуа.

В прошлом сезоне Кепа провел в «Челси» 39 матчей, пропустив 45 мячей. Портал Transfermarkt оценивает игрока сборной Испании в 18 миллионов евро.

19 августа «Реал» сыграет против «Альмерии». Начало — в 20.30 мск.