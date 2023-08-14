Хадсон-Одои близок к переходу в «Фулхэм»

Нападающий «Челси» Каллум Хадсон-Одои в скором времени может стать игроком «Фулхэма», сообщает Sky Sports. Стороны согласовали большую часть условий по трансферу игрока.

По данным источника, официально о переходе форварда могут объявить в ближайшие дни.

В прошедшем сезоне Хадсон-Одои на правах аренды выступал за «Байер». Он забил 1 гол и сделал 1 голевую передачу в 21 матче.