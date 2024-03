«Реал» заинтересован в подписании Фодена

Полузащитник «Манчестер Сити» Фил Фоден может продолжить свою карьеру в одном из клубов чемпионата Испании.

По информации Four Four Two, 23-летний англичанин входит в сферу интересов «Реала», рассматривающего футболиста в качестве усиления команды в летнее трансферное окно. В данный момент ориентировочная стоимость игрока оценивается в 100 миллионов фунтов стерлингов.

Фоден является воспитанником академии «Манчестер Сити». Всего за горожан он провел 257 матчей, забил 78 голов и отдал 51 результативную передачу. Его контракт рассчитан до конца сезона-2026/27.