«Ливерпуль» хочет купить Беллингема у дортмундской «Боруссии» в 2023 году за 110 миллионов долларов

«Ливерпуль» интересуется полузащитником дортмундской «Боруссии» Джудом Беллингемом, сообщает Bild.

По информации источника, мерсисайдцы хотят приобрести 18-летнего англичанина в 2023 году и готовы заплатить за него 110 миллионов долларов.

В сезоне-2021/22 Беллингем забил 6 голов и отдал 13 результативных передач в 37 матчах за «Боруссию». Портал Transfermarkt.com оценивает стоимость футболиста в 82,5 миллиона долларов.