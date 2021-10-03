Итальянский специалист Клаудио Раньери близок к возвращению в АПЛ. 69-летний Раньери согласовал условия контракта с «Уотфордом». Соглашение будет рассчитано до лета 2023 года, пишет журналист Николо Скира.

Команда осталась без главного тренера после увольнения Хиско Муньоса в воскресенье.

Последним клубом итальянца была «Сампдория», которую он покинул по итогам сезона-2020/21.

После семи встреч «Уотфорд» занимает 14-е место в АПЛ с семью очками.