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Раньери согласовал условия контракта с «Уотфордом»

21:34
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Итальянский специалист Клаудио Раньери близок к возвращению в АПЛ. 69-летний Раньери согласовал условия контракта с «Уотфордом». Соглашение будет рассчитано до лета 2023 года, пишет журналист Николо Скира.

Команда осталась без главного тренера после увольнения Хиско Муньоса в воскресенье.

Последним клубом итальянца была «Сампдория», которую он покинул по итогам сезона-2020/21.

После семи встреч «Уотфорд» занимает 14-е место в АПЛ с семью очками.

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Иван Шитик все материалы автора

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