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Нурмагомедов поделился эмоциями от посещения домашнего стадиона «Манчестер Юнайтед»

21:56
Хабиб Нурмагомедов. Фото Instagram
Хабиб Нурмагомедов. Фото Instagram
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Экс-чемпион UFC Хабиб Нурмагомедов поделился эмоциями от посещения домашнего стадиона английского клуба «Манчестер Юнайтед». Он побывал на матче 7-го тура чемпионата Англии с «Эвертоном» (1:1).

«Это мой первый раз на английском стадионе. И, конечно, первый раз на «Олд Траффорд». Если быть честным, я не могу назвать себя фанатом «Манчестер Юнайтед». Но я фанат футбола.

Первый матч, который я смотрел в эфире, был Англия — Германия. 1996 год. Англия проиграла по пенальти. Потом я стал следить за всеми матчами.

Да, мы поговорили с Погба и Роналду до матча. Погба — чемпион мира. Роналду — легенда, чемпион Европы. Сколько раз он выигрывал Лигу чемпионов? Была большая честь говорить с ними до матча.

Очень интересно наблюдать за ними, что они думают перед матчем. Я же тоже спортсмен, и у меня были такие чувства. Очень интересно наблюдать, как себя чувствует футболист», — сказал Хабиб в интервью клубному каналу «МЮ».

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Иван Шитик все материалы автора

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