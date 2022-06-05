Рафинья Диас прокомментировал свое будущее в «Лидсе»

Полузащитник «Лидса» Рафинья Диас поделился мнением по поводу своего будущего. Футболист может продолжить карьеру в «Барселоне».

«Мое будущее в руках у моего агента Деку и «Лидса». Попробуем найти лучшее решение для всех сторон. Посмотрим, что из этого выйдет», — цитирует Рафинью Mundo Deportivo.

В минувшем сезоне Рафинья провел 35 матчей за «Лидс», в которых забил 11 мячей и отдал 3 результативные передачи. Контракт бразильца с клубом рассчитан до 30 июня 2024 года.