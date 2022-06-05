Де Хеа может стать новым капитаном «Манчестер Юнайтед»

Голкипер Давид Де Хеа может стать новым капитаном «Манчестер Юнайтед». Именно в нем видит лидера команды новый главный тренер Эрик тен Хаг, сообщает Daily Mail.

В прошлом сезоне капитаном команды был Харри Магуйар. Однако англичанин подвергался сильной критике за качество своей игры.

Ранее появилась информация, что «МЮ» в скором времени подпишет новый контракте с голкипером.

В составе «МЮ» испанец выступает с июля 20211 года. В этом сезоне он провел 46 матчей за команду, пропустив 66 голов и 10 раз сыграв «на ноль».

«Манчестер Юнайтед» в прошедшем сезоне финишировал на шестой строчке турнирной таблицы АПЛ с 58 очками. В следующем сезоне команда примет участие в Лиге Европы.