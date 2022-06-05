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Сегодня, 07:29

Гарри Кейн готов подписать с «Тоттенхэмом» контракт до 2024 года

Виктория Кравченко
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Нападающий «Тоттенхэма» Харри Кейн принял решение остаться в лондонском клубе, сообщает The Athletic. Футболист готов продлить контракт на долгий срок

По данным источника, стороны в скором времени объявят о новом контракте англичанина. Сообщалось, что он рад играть под руководством Антонио Конте и будет продолжать выступать за «Тоттенхэм».

Игроком также интересуется «МЮ».

В этом сезоне Кейн забил 12 голов и отдал 6 голевых передач в чемпионате Англии. Контракт футболиста с «Тоттенхэмом» рассчитан до лета 2024 года. Его трансферная стоимость — 100 миллионов евро.

Гарри Кейн
ФК Тоттенхэм Хотспур
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 Челси 38 21 11 6 76-33 74
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 Тоттенхэм 38 22 5 11 69-40 71
5
 Арсенал 38 22 3 13 61-48 69
6
 МЮ 38 16 10 12 57-57 58
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 Вест Хэм 38 16 8 14 60-51 56
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 Лестер 38 14 10 14 62-59 52
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 Брайтон 38 12 15 11 42-44 51
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 Вулверхэмптон 38 15 6 17 38-43 51
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 Ньюкасл 38 13 10 15 44-62 49
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 Кр. Пэлас 38 11 15 12 50-46 48
13
 Брентфорд 38 13 7 18 48-56 46
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 Астон Вилла 38 13 6 19 52-54 45
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 Саутгемптон 38 9 13 16 43-67 40
16
 Эвертон 38 11 6 21 43-66 39
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 Лидс 38 9 11 18 42-79 38
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 Бернли 38 7 14 17 34-53 35
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 Уотфорд 38 6 5 27 34-77 23
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22.05 18:00
Арсенал – Эвертон
 5 : 1
22.05 18:00
Бернли – Ньюкасл
 1 : 2
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Брайтон – Вест Хэм
 3 : 1
22.05 18:00
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22.05 18:00
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 1 : 0
22.05 18:00
Лестер – Саутгемптон
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22.05 18:00
Ливерпуль – Вулверхэмптон
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Норвич – Тоттенхэм
 0 : 5
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Челси – Уотфорд
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