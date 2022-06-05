Гарри Кейн готов подписать с «Тоттенхэмом» контракт до 2024 года

Нападающий «Тоттенхэма» Харри Кейн принял решение остаться в лондонском клубе, сообщает The Athletic. Футболист готов продлить контракт на долгий срок

По данным источника, стороны в скором времени объявят о новом контракте англичанина. Сообщалось, что он рад играть под руководством Антонио Конте и будет продолжать выступать за «Тоттенхэм».

Игроком также интересуется «МЮ».

В этом сезоне Кейн забил 12 голов и отдал 6 голевых передач в чемпионате Англии. Контракт футболиста с «Тоттенхэмом» рассчитан до лета 2024 года. Его трансферная стоимость — 100 миллионов евро.