Пулишич заявил, что не собирается уходить из «Челси»
20:58
Нападающий «Челси» Кристиан Пулишич опроверг слухи о своем уходе из клуба.
«Я счастлив в «Челси», это очевидно. Я провел тут два невероятных гола. Люди всегда сомневались и говорили: «Ой, он не играет, может, он хочет пойти в эту команду, или в другую?». Я всегда готов к вызовам. Мне нравится соревноваться, мне нравится положение, в котором я нахожусь. Я наслаждаюсь временем в клубе», — приводит ESPN слова Пулишича.
В сезоне-2020/21 Пулишич провел 39 матчей за «Челси», на его счету 6 голов и 3 результативных передачи.
Дополнительная информация:
https://www.espn.co.uk/football/soccer-transfers/story/4385409/christian-pulisic-dismisses-chelsea-exit-rumours-im-happy-here
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