Пулишич заявил, что не собирается уходить из «Челси»

Нападающий «Челси» Кристиан Пулишич опроверг слухи о своем уходе из клуба.

«Я счастлив в «Челси», это очевидно. Я провел тут два невероятных гола. Люди всегда сомневались и говорили: «Ой, он не играет, может, он хочет пойти в эту команду, или в другую?». Я всегда готов к вызовам. Мне нравится соревноваться, мне нравится положение, в котором я нахожусь. Я наслаждаюсь временем в клубе», — приводит ESPN слова Пулишича.

В сезоне-2020/21 Пулишич провел 39 матчей за «Челси», на его счету 6 голов и 3 результативных передачи.