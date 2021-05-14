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Пулишич заявил, что не собирается уходить из «Челси»

20:58
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Нападающий «Челси» Кристиан Пулишич опроверг слухи о своем уходе из клуба.

«Я счастлив в «Челси», это очевидно. Я провел тут два невероятных гола. Люди всегда сомневались и говорили: «Ой, он не играет, может, он хочет пойти в эту команду, или в другую?». Я всегда готов к вызовам. Мне нравится соревноваться, мне нравится положение, в котором я нахожусь. Я наслаждаюсь временем в клубе», — приводит ESPN слова Пулишича.

В сезоне-2020/21 Пулишич провел 39 матчей за «Челси», на его счету 6 голов и 3 результативных передачи.

Дополнительная информация:

https://www.espn.co.uk/football/soccer-transfers/story/4385409/christian-pulisic-dismisses-chelsea-exit-rumours-im-happy-here

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