Тухель оценил шансы «Челси» победить «Лестер» в Кубке Англии
Главный тренер «Челси» Томас Тухель рассказал о том, как команда готовится к финалу Кубка Англии против «Лестера».
«Нам очень легко подготовиться к предстоящему финалу Кубка Англии, ведь мы все еще злимся на себя из-за упущенной возможности досрочно выйти в Лигу чемпионов и из-за неудачного выступления в матче с «Арсеналом». Теперь перед нами стоит задача сосредоточиться только на финальном матче.
Завтра нам понадобится наша лучшая игра. «Лестер» — очень сильная команда и заслуживает того, чтобы выйти в финал. Через несколько дней после финала мы сыграем с ними матч за право попадания в топ-4. Это будет невероятно сложно, но мы чувствуем себя готовыми к этой борьбе», — приводит слова Тухеля Sky Sports.
Матч финала Кубка Англии «Челси» - «Лестер» состоится завтра, 15 мая. Начало – в 19:15 по московскому времени.
Дополнительная информация:
https://www.skysports.com/football/news/11668/12306171/thomas-tuchel-chelsea-boss-braced-for-two-finals-against-leicester-city
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