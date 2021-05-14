Тухель оценил шансы «Челси» победить «Лестер» в Кубке Англии

Главный тренер «Челси» Томас Тухель рассказал о том, как команда готовится к финалу Кубка Англии против «Лестера».

«Нам очень легко подготовиться к предстоящему финалу Кубка Англии, ведь мы все еще злимся на себя из-за упущенной возможности досрочно выйти в Лигу чемпионов и из-за неудачного выступления в матче с «Арсеналом». Теперь перед нами стоит задача сосредоточиться только на финальном матче.

Завтра нам понадобится наша лучшая игра. «Лестер» — очень сильная команда и заслуживает того, чтобы выйти в финал. Через несколько дней после финала мы сыграем с ними матч за право попадания в топ-4. Это будет невероятно сложно, но мы чувствуем себя готовыми к этой борьбе», — приводит слова Тухеля Sky Sports.

Матч финала Кубка Англии «Челси» - «Лестер» состоится завтра, 15 мая. Начало – в 19:15 по московскому времени.